Aşiret liderinin kız çocuğunu istismar ettiği haberlerine bakanlıktan açıklama geldi

Şanlıurfa'da aşiret lideri olan aynı zamanda muhtarlık da yapan N.Y.'nin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
Korkunç olay küçük kızın 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.
Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Suç duyurusunda bulunuldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K., acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezi'ne yerleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Olay hakkında bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış