Haberler



3. Sayfa



Aşiret liderinin kız çocuğunu istismar ettiği haberlerine bakanlıktan açıklama geldi

Aşiret liderinin kız çocuğunu istismar ettiği haberlerine bakanlıktan açıklama geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuğun acil koruma kararı alınmasının ardından Çocuk Destek Merkezi'ne yerleştirildiğini bildirdi.