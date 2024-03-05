Ataşehir'de 2 kişinin öldüğü tanker patlaması: 2 kişi tutuklandı İstanbul Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlılardan Gökhan Ö., sorgusunda şoförün kabahatli olduğunu, aracın bakımlarını yaptırması gerektiğini söyledi.

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İHA

Dün saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki dinlenme tesisinde kaynak yapımı sırasında meydana gelen patlamada, Selçuk Boynukısa ve Şemsettin Beken hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Patlamanın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlan 3 şüpheli Anadolu adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Ö. ve Gökhan Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüpheli Aydın B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Önlemleri şoför almalıydı"

Şüpheli Gökhan Ö. hakimlikteki sorgusunda, aracı yeni aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Şoför arkadaş aracın bakımları olduğunu söyledi. Önlemleri kendisinin alması gerekirdi. Şoför Aydın B. eksiklikleri bana bir hafta önce söyledi. Bir haftadır yaptırmak için usta arıyorduk. Aracı alalı 40 gün oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)