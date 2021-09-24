Ataşehir'de cinayet zanlısının yakalanma anı

'Yan bakma' meselesi yüzünden sokakta tartıştığı İbrahim Halil Beyaz'ı silahla öldüren Murat Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

15 Eylül'de İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi'nde sokak ortasında biriyle tartışan İbrahim Halil Beyaz, tabancayla öldürüldü.

Saldırgan olay sonrası taksiye binerek kayıplara karıştı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis taksinin izini sürerek şüpheliyi takibe aldı. Kimliği tespit edilen şüpheli Murat Ç.'nin Ataşehir İçerenköy'de saklandığı öğrenildi.

LOKANTA ÖNÜNDE YAKALANDI

Polis, önceki gün bir lokantanın önünde tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yere yatırılarak kelepçe takılan şüphelinin polis aracına bindirildi.

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'YAN BAKTIN' CİNAYETİ

İbrahim Halil Beyaz ile Murat Ç.'nin yaklaşık 1 ay önce "Yan baktın" diyerek birbirleriyle kavga ettikleri ortaya çıktı. Bu olaydan sonra ayrılan şüphelilerin olay günü karşılaştıklarında yeniden aynı tartışma içine girdikleri belirlendi.

Şüpheli Murat Ç.'nin çeşitli suçlardan 14 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.