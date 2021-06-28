- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ataşehir’de çocuklara sigara ve alkol satan iş yerine operasyon
Ataşehir’de çocuklara sigara ve alkol satan iş yerine operasyon
Lüks site içerisindeki iş yerine ve depoya düzenlenen baskında 1.194 şişe kaçak içki ile 123 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- DHA
- 28.06.2021 - 12:26
- Güncelleme : 28.06.2021 - 12:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, önceki gün Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan lüks bir site içerisinde yaşayan ailelerin yaşı küçük çocuklarına alkol ve kaçak sigara satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, site içerisinde bulunan iş yeri ve depoya baskın düzenledi.
ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerce düzenlenen baskında yapılan aramalarda, 1.194 şişe bandrolsüz içki ile 123 paket bandrolsüz kaçak sigaraya el konuldu.
İŞ YERİ SAHİBİNE GÖZALTI
İş yeri sahibi E.M.O. gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılan E.M.O., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.