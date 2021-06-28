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Ataşehir’de çocuklara sigara ve alkol satan iş yerine operasyon

Ataşehir’de çocuklara sigara ve alkol satan iş yerine operasyon

Lüks site içerisindeki iş yerine ve depoya düzenlenen baskında 1.194 şişe kaçak içki ile 123 paket kaçak sigara ele geçirildi.