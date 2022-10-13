Ataşehir'de doktora çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

26 yaşındaki doktor, babasına ait dükkanın önünde otururken bir kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu can verdi. Kazadan sonra kaçan sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi'ndeki babasına ait dükkanın önünde sabah saat 05.00'te oturan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a, 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görev yapan Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

Büyük acı

Yücebaş'ın ölüm haberi, hem yakınlarını hem de çalışma arkadaşlarını kahretti.

Genç doktordan geriye ise arkadaşlarıyla çektiği videolar kaldı.

Ataşehir’de kazada ölen doktordan geriye videoları kaldı VİDEO

“Anne kaç” dedi, kendisini kurtaramadı

Bu arada genç doktorun babasının işlettiği restoranın müdürü İskender Yalçın, olanı biteni anlattı.

Yalçın, “Çok sevilen birisiydi. Yeni atanmıştı, hayalleri olan bir doktordu. Nurcan annemizi hastaneye götürüyor. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Oradan çıkışta ‘babamı da alalım dükkanı kapatalım, öyle geçelim eve’ diyor. Buraya geliyorlar. Trafik terörü bu kez de kardeşimiz Buğra'yı buldu. Allah rahmet eylesin. Kaçan sürücünün yakalandığını ve 17 yaşında ehliyetsiz olduğunu öğrendik. Kapıda beklerken ‘anne kaç’ dedikten sonra olay yaşanıyor. Buraya çok yakındım, sadece kaçtığını gördüm. Samet arkadaşımız da bacağından yaralandı.” diye konuştu.