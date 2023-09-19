Ataşehir'de eski eşlerin aileleri birbirine girdi Eski karısının ailesi tarafından darbedilen şahsın yakınlarının da eve gelmesi ile iki aile arasında kavga çıktı.

İHA İstanbul Ataşehir'de korku dolu anlar yaşandı. 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalmaya başladı. Çocuğu almak isteyip saldırdılar Çocuk, babasında kaldığı esnada annenin yakınları tarafından alınmak istendi. Adamın evini basan kadının yakınları, eski kocayı darbetti. İki taraf birbirine girdi Durumu öğrenen şahsın yakınları da sokağı basarak, kaçmaya çalışan saldırganların aracını çarparak durdurdu. İki ailenin birbirine girdiği sopalı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar gözaltına alındı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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