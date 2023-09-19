Ataşehir'de eski eşlerin aileleri birbirine girdi

İHA
İstanbul Ataşehir'de korku dolu anlar yaşandı.
2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalmaya başladı.
Çocuğu almak isteyip saldırdılar
Çocuk, babasında kaldığı esnada annenin yakınları tarafından alınmak istendi.
Adamın evini basan kadının yakınları, eski kocayı darbetti.
İki taraf birbirine girdi
Durumu öğrenen şahsın yakınları da sokağı basarak, kaçmaya çalışan saldırganların aracını çarparak durdurdu.
İki ailenin birbirine girdiği sopalı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Olaya karışan taraflar gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)