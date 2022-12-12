Ataşehir'de kurs 'haczedildik' mesajı atıp kepenk indirdi, öğrenciler ortada kaldı

62 öğrencinin eğitim gördüğü kurs, WhatsApp mesajı ile haczedildiğini duyurup kepenk indirdi. Mağdur olan veliler, dolandırıldıklarını ileri sürüp şikayetçi oldu.

Ataşehir’de, öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlayan kişisel gelişim kursu, velilere gönderdiği WhatsApp mesajı ile kapandığını duyurdu.

Çocuklarını 10 yıl boyunca hizmet veren kursa veren 62 veli, aldıkları mesaj sonrası dolandırıldıklarını ileri sürüp kursun önüne gitti.

Kurs yetkilileri, 3 gün önce WhatsApp üzerinden yazılı mesajla kursun kapatıldığını duyurdu.

Önce elektrik kaçağı, sonra haciz var denildi

9 Aralık'ta atılan ilk mesajda, “Sayın velilerimiz, kurumumuzda elektrik tesisatı ile ilgili bir sıkıntı oldu. Elektrik kaçağı tespit edildi. Bundan dolayı bugünden itibaren çarşamba gününe kadar eğitime ara verilmiştir. Telafisi yapılacaktır." denildi.

10 Aralık'ta atılan diğer mesajda ise, “Sayın velilerimiz, kurumumuz ekonomik sebeplerden ve bazı velilerimizin aylardır yapmadığı ödemelerden dolayı kurumumuz haczedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Veliler polis çağırdı

Mesajların ardından kursun önüne giden öğrenci ve veliler, polis çağırarak şikayetçi oldu. Veliler ödedikleri peşin ücretlerin iade edilmesini talep ediyor.

“Birinin içeriye girip kameraları sökmeye çalıştığı görülmüş”

Çocuğunu sınava hazırlandığını belirten Gülten Kürk, “Her ay bin lira ödeme yapıyordum. Cuma günü bize önce elektrik kaçağı olduğu söylendi. Ertesi gün ise tası tarağı topladıklarını gördük. Böyle bir durumu asla hissettirmediler. Taksit ile senet yaptırdık. Benim çocuğum LGS'ye hazırlanıyordu ama öylece kaldı. Cumartesi gecesi birinin içeriye girip kameraları sökmeye çalıştığı görülmüş, polis çağırdık. Neden böyle bir şey yaptılar? Senetlerimizi almak istiyoruz." dedi.

“Kapatılmadan 1 hafta önce de kayıt yapmışlar”

DHA'nın haberine göre; öğretmenlerin de mağdur olduğunu ifade eden Semra Duvar, “Hiçbir sorun yoktu. Cuma günü gelen mesaj ile tadilat olacağı söylendi. Sabah geldiğimde ise tadilat olmadığını gördüm. Daha sonra haczedildiğine dair bir mesaj atıldı. Ben 6 bin TL ödeme yaptım. Kalanını da taksitle ödüyorduk. Çocuklarımız burayı çok seviyordu. Öğretmenlerin bile hiçbir şeyden haberleri yoktu. Öğretmenler de mağdur oldu. Kapatılmadan 1 hafta önce de kayıt yapmışlar, bu dolandırıcılığa giriyor." diye konuştu.

“Bize bayağı güven verdiler”

2 ay önce çocuğunu kursa kaydettiren Bahar Cesur ise, “Çocuğum yaklaşık 2 aydır burada eğitim görüyordu. Biz 10 bin TL'yi 3 ay taksit ile ödedik. Ödeme yaptığımız gün yazar kasanın bozuk olduğu söylenerek bize evrak verilmedi. Bize bayağı güven verdiler. Mesajı görünce öğretmenler ve velilerle görüştük. Çocuğumun motivasyonu düştü, çocuğum okula gitmek istemiyor. Çıksınlar öğretmenlerden ve bizden özür dilesinler." şeklinde konuştu.

“Buraya gelmek için para verdik, emeklerimiz boşa gitti”

Kursta eğitim göre Poyraz Cesur da, “İlk önce eşyaları topladıklarını gördüm ama şüphelenmedim. Öğretmenlerim iyilerdi. En son cuma günü eğitim aldım. 19.00'da çıktım kurstan ama eşyalar duruyordu. Ben boşuna ders çalıştım. Buraya gelmek için para verdik, emeklerimiz boşa gitti." dedi.