İstanbul Ataşehir'de gelen ihbar üzerine yapılan baskındaki kafede çok sayıda müşteriye ceza kesilirken, bazıları polisi görünce arka kapıdan kaçtı.

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafeye ihbar üzerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi.

POLİSİ GÖREN BAZI MÜŞTERİLER, ARKA KAPIDAN KAÇTI

İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Ataşehir'de nargile kafeye baskın: 33 kişi ceza yedi-Video

33 KİŞİYE PARA CEZASI

Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.