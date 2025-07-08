Ataşehir'de otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

İstanbul Ataşehir Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, plakası 34 KRB 639 olan otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrilerek yol ortasında durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada biri ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.