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Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın

Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın

Sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışına yönelik yapılan denetimlerde bir depoda 1.5 litre olarak şişelenmiş sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.