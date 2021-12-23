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    Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın

    Sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışına yönelik yapılan denetimlerde bir depoda 1.5 litre olarak şişelenmiş sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 10:56
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    Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın

    Yılbaşının yaklaşmasıyla ülke genelinde artan sahte alkol üretimine ilişkin güvenlik güçlerinin denetimi sürüyor.

    İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin son zamanlarda artan alkol zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için yaptığı çalışmalarda bir kişinin ilçedeki tekel bayilere sahte bandrollü içkileri dağıttığı tespit edildi.

    DAPOYA BASKIN

    20 Aralık tarihinde şüpheli kişiye ait Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenlendi.

    Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın VİDEO

    SAHTE BANDROLLER DİKKAT ÇEKTİ

    Operasyonda, bin 730 adet farklı üç marka içkinin 1.5 litre olarak şişelenmiş (2595 litre) sahtesi ele geçirildi. Şişelerdeki sahte bandroller de dikkat çekti.

    Şüpheli Hayati Y. gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

    Ataşehir de sahte içki deposuna baskın #1

    Ataşehir de sahte içki deposuna baskın #2

    Ataşehir de sahte içki deposuna baskın #3

    Ataşehir de sahte içki deposuna baskın #4

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