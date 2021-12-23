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- Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın
Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın
Sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışına yönelik yapılan denetimlerde bir depoda 1.5 litre olarak şişelenmiş sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 23.12.2021 - 10:49
- Güncelleme : 23.12.2021 - 10:56
Yılbaşının yaklaşmasıyla ülke genelinde artan sahte alkol üretimine ilişkin güvenlik güçlerinin denetimi sürüyor.
İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin son zamanlarda artan alkol zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için yaptığı çalışmalarda bir kişinin ilçedeki tekel bayilere sahte bandrollü içkileri dağıttığı tespit edildi.
DAPOYA BASKIN
20 Aralık tarihinde şüpheli kişiye ait Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenlendi.
Ataşehir'de sahte içki deposuna baskın VİDEO
SAHTE BANDROLLER DİKKAT ÇEKTİ
Operasyonda, bin 730 adet farklı üç marka içkinin 1.5 litre olarak şişelenmiş (2595 litre) sahtesi ele geçirildi. Şişelerdeki sahte bandroller de dikkat çekti.
Şüpheli Hayati Y. gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.