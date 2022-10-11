Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen genç kızın annesi konuştu

Yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, katıldığı televizyon programında yaşadıklarını anlattı. Anne Cengiz, "Çok geç öğrendim" dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 9 Kasım 2021 tarihinde samuray kılıcıyla öldüren Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, bir televizyon programında o gün yaşadıklarını anlattı.

27 yaşındaki Can Göktuğ Boz’un yolda yürürken samuray kılıncıyla 28 yaşındaki kızı mimar Başak Cengiz'i öldürdükten sonra acılarını dile getiren acılı anne, "Gözümden sakındığım, dualarımla emeklerimle büyüttüğüm ve şehit edilen annenin acısını, yanan ateşini ne söndürebilir ki?" ifadesini kullandı.

"Duydukları halde bu acı haberi hiç kimse söyleyemedi"

Acı haberi nasıl aldığını anlatan anne Cengiz; "Öncelikle abisine bir polis tarafından telefon geliyor. Saat tam 9 da haber geldi. Gelen haber kaza geçirdi şeklindeydi. İnanın biz o yolu nasıl gittik bilmiyoruz. Durumu ağırsa kana ihtiyacı olacağını düşündük. Hastaneye gidene kadar bütün tanıdıklarımızı devreye soktuk. Bir haber var mı, neyi var diye. Duydukları halde bu acı haberi hiç kimse söyleyemedi. Bizim oraya gitmemiz gerektiğini ve ancak ailesine detaylı bilgi verileceğini söylediler ama bizim umudumuz hiç bitmedi. Oraya gittiğimizde oda oda baktık, nerede kalıyor diye sonra yoğun bakıma baktık. Odaya bakıyoruz yok. Acı haberi öyle aldık. Olayın haberini hastaneye gittiğimizde hastanede bir yetkili söyledi." dedi.

"Oğlum, eşim ve sevdiklerim ortadan yok oldu"

Gözyaşları içerisinde, "Olaya kaza değil dediler. O an da beni apar topar ve götürdüler. Oğlum, eşim ve sevdiklerim ortadan yok oldu. Arıyorum arıyorum kimse cevap vermiyor. En sonunda dayanamadım açtım telefonu ve ‘oğlum kardeşine ne oldu?’ dedim. Acılı abi, ‘Anne ben bunu sana söyleyemem” dedi. Sonra öğrendim, yıkıldım. Çok geç öğrendim. Acı o kadar büyüktü ki bana o haberi kimse veremedi. Zaman içerisinde öğrendim." diyerek sözlerini bitirdi.