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    Ataşehir'de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti

    Ataşehir'de G.B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı B.C.(28), hastanede hayatını kaybetti. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen cinayet zanlısı G.B. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 03:25
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    Ataşehir'de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti

    Ataşehir'de dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırdı.

    Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Ataşehir de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti #1

    ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

    Ataşehir de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti #2

    Ataşehir de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti #3

    Ataşehir de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti #4

    Ataşehir de samuray kılıçla saldırıya uğrayan kadın yaşamını kaybetti #5

     

     

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