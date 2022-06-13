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    Ataşehir'de yabancı sanılan Türk genci bıçaklandı

    Kağıt depolarına baskın düzenleyen 80 vatandaş, içeride yabancı uyruklu zannettiği Türk gencine bıçakla saldırdı. Yaşanan anlar ise anbean kaydedildi.
    • 13.06.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:16
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    Ataşehir'de yabancı sanılan Türk genci bıçaklandı

    İstanbul Ataşehir'deki bir grup vatandaş, ilçedeki kağıt depolarına baskın düzenledi.

    Saldırganlar, girdikleri bir kağıt deposunda çalışan Jiyan Yaşar isimli Türk gencini yabancı uyruklu mülteci zannetti.

    Yabancı zannedilen Türk bıçaklandı

    İHA'nın aktarımına göre genç adam, vatandaşlar tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan olay sonrası şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kolundan yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Dehşet anlar kamerada

    Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba Ekrem Yaşar duruma isyan etti.

    Ataşehir'de yabancı sanılan Türk genci bıçaklandı VİDEO

    "80 kişilik grup dükkanı bastı"

    Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Ekrem Yaşar, “Olay yaşandığı esnada ben dükkanda değildim. Elemanım beni arayarak 80 kişilik bir grubun dükkanı bastığını söyledi. Ben çalışanlarıma karşılık vermemelerini söyledim. Dükkanı basmaya gelen kişiler Afgan değildi. Kısa süre sonra personelimi yeniden aradığında oğlumun bıçaklandığını söyledi. Arkadaşlar hemen hastaneye kaldırmış. Neyse ki sağlık durumunda bir şey yok." dedi.

    Ataşehir de yabancı sanılan Türk genci bıçaklandı #1

    Ataşehir de yabancı sanılan Türk genci bıçaklandı #2

    Ataşehir de yabancı sanılan Türk genci bıçaklandı #3


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