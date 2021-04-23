Sahur için ekmek almaya giden kişinin aracı, saniyeler içinde çalındı. O anları iş yerinin güvenlik kamerası anbean kaydetti.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Yeniçamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde gece saatlerinde yeni aldığı 34 BNS 635 plakalı otomobili ile sahur için ekmek almaya giden Yunus Emre Aktaş, aracını fırının önünde çalışır halde bıraktı.

ÇALIŞIR HALDE BIRAKTI, ÇALINDI

Aktaş, fırın içinde sahur için ekmek alırken yoldan geçen bir şüpheli, çalışır halde duran otomobili çalarak hızla kaçtı.

O esnada kayıtta olan güvenlik kameraları tarafından olay anı saniye saniye kaydedildi.

Ataşehir'de yeni aldığı aracını saniyeler içerisinde çaldılar VİDEO

“ARACI YENİ ALMIŞTIK ÜZGÜNÜZ”

Ekmek almak için babasının fırına gittiğini belirten Yunus Aktaş, ” Araç babamın aracıydı, ekmek almak için fırına gitmiş. O esnada maskeli biri, araca binerek kaçarak gidiyor. Aracı yeni almıştık. Bir ay olmuştu. İnşallah bulunur, bizim canımız yandı başkasının yanmasın.” diye konuştu.