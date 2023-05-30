Ataşehir'de yol tartışması demir sopalı kavgaya döndü Hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yönden geldiği iddiasıyla yol verme tartışması yaşandı. Sürücülerden birinin aracından aldığı demir sopayla diğer sürücüye saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

DHA

Trafikte yaşanan tartışmalar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Yol verme, kural ihlalleri, konvoy ve driftler sürücülerin adeta nabzını yükseltiyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul Ataşehir.

Kavgaya döndü

Bölgede seçim günü hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yönden geldiği iddiasıyla yol verme tartışması yaşandı.

Araçlarından inen sürücüler birbirlerine küfür ve hakaret etmeye başlayınca tartışma kavgaya dönüştü.

Demir sopayla saldırdı

Sürücülerden biri bagajdan aldığı demir sopa ile diğer sürücüye vurmaya başladı. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Elindeki demir sopayı tekrar bagaja koyan sürücü otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.