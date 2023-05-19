Avcılar'da bankayı soymak için duvarı deldi

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firüzköy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kar maskeli olduğu öğrenilen bir kişi, özel bir bankanın yanında bulunan boş iş yerinin bodrum katındaki demir kapısını kırarak içeri girdi.

Bankaya ulaşmak için iş yerinin duvarını delmeye çalışan hırsız, alarmın çalması üzerine kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.

Dükkan sahibi Özgür Avşar, şunları söyledi:

Alt kattaki bodrum kapısını kırarak içeri girmiş. Kar maskeli bir kişi. Küçük bir duvar tamiratı bir de kapı tamiratı olacak. 4 ay kadar önce de kapıyı tekrar kırıp alt bodrum katında uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı. Yine o gruptakilerin olayı gerçekleştirme ihtimalleri var.