Yaşlı bir adam ve bir grup genç arasında, laf atma nedeni ile taşlı sopalı kavga çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar sahilinde, 30 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde, yaşlı bir adam ile bir grup genç arasında laf atma tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavga ortalığı karıştırdı.

Sahil Güvenlik görevlileri, bölgeye gelerek tarafları ayırmaya çalıştı.

HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Olay yerine yakın olan polis ekipleri de bölgeye gelerek müdahalede bulundu. Ekipler tarafından, tarafların ayrılması için havaya birkaç el ateş edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Yaşanan kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde tarafların birbirine sopa, taş ve yumruklarla vurdukları anlar yer aldı.

Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Avcılar sahilinde taşlı sopalı laf atma kavgası VİDEO

