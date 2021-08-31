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Avcılar sahilinde taşlı sopalı laf atma kavgası
- İHA
- 31.08.2021 - 10:23
- Güncelleme : 31.08.2021 - 10:39
Avcılar sahilinde, 30 Ağustos Pazartesi günü akşam saatlerinde, yaşlı bir adam ile bir grup genç arasında laf atma tartışması çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavga ortalığı karıştırdı.
Sahil Güvenlik görevlileri, bölgeye gelerek tarafları ayırmaya çalıştı.
HAVAYA ATEŞ EDİLDİ
Olay yerine yakın olan polis ekipleri de bölgeye gelerek müdahalede bulundu. Ekipler tarafından, tarafların ayrılması için havaya birkaç el ateş edildi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER
Yaşanan kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde tarafların birbirine sopa, taş ve yumruklarla vurdukları anlar yer aldı.
Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Avcılar sahilinde taşlı sopalı laf atma kavgası VİDEO