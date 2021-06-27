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    Avcılar'da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü

    Bir binanın dördüncü katındaki balkon korkuluklarının arasından düşen 1 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 14:59
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    Avcılar'da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü

    Almanya'da uzun süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar veren Akbayin çifti, kayınbaba Polat Irmak'ın İstanbul’un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine gelerek geçici olarak kalmaya başladı.

    Evde oynayan çiftin iki çocuğundan Lina (1), mutfaktaki küçük balkona çıkarak yoldan geçen araçları izlemeye başladı.

    DEDESİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Çocuk, aralıklı korkulukları bulunan balkondan kayarak düştü.

    Çocuğun düştüğünü gören yan komşu Fatma Demir'in çığlığı üzerine hızla aşağı inen Polat Irmak, yerde kanlar içerisindeki küçük torununu kucaklayarak kendisine ait minibüsle yakındaki özel hastaneye götürdü.

    Burada ilk müdahalesi yapılan minik Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

    Komşuları çiftin bu ölümle yıkıldığını, cenazenin Tunceli'ye götürülerek il merkezinde toprağa verileceğini belirtti.

    Avcılar da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü #1

    "BU FACİAYA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR"

    Aile fertleri büyük acı yaşadıklarını, konuşmak istemediklerini belirtti.

    Aynı mahallede oturan Niyazi Süvari, minik Lina Akbayin'in ölümüne neden olan yere balkon denilemeyeceğini belirtirken, "Buradan düşen 1 yaşındaki çocuk vefat etmiş. Korkuluğu içler acısı halde. Gerekli birimlerin bu tip yerlere el atması gerek. Bu faciaya davet çıkarmaktır. Adı balkon." dedi.

    Avcılar da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü #2

    Avcılar da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü #3

    Avcılar da 1 yaşındaki bebek balkondan düştü #4

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