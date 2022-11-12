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Avcılar'da 2 kadını taciz eden adama meydan dayağı

Avcılar'da 2 kadını taciz eden adama meydan dayağı

Metrobüs durağında 2 kadına taciz ettiği iddia edilen adam diğer yolcular tarafından tekme tokat dayak yedi. Olay sonrasında kadınlar şahıstan şikayetçi olurken adam hastaneye kaldırıldı.