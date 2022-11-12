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    Avcılar'da 2 kadını taciz eden adama meydan dayağı

    Metrobüs durağında 2 kadına taciz ettiği iddia edilen adam diğer yolcular tarafından tekme tokat dayak yedi. Olay sonrasında kadınlar şahıstan şikayetçi olurken adam hastaneye kaldırıldı.
    • 12.11.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 11:48
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    Avcılar'da 2 kadını taciz eden adama meydan dayağı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs yolcular tarafından meydan dayağına tutuldu.

    Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan 52 yaşındaki Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.

    Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.

    Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.

    Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi VİDEO

    Kadınlar şikayetçi oldu

    Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.

    Şüphelinin işlemleri devam ediyor

    DHA'nın haberine göre, şüpheli Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Avcılar da 2 kadını taciz eden adama meydan dayağı #1


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