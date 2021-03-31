Avcılar’da 3 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında ezilme anı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin ezdiği 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybederken, feci kaza anbean kameraya yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde Umut K. (3) isimli çocuk, evinin önünden karşı kaldırıma doğru koşarken, kamyonet üzerinden geçti.

Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AKRABASI ANLATTI

Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut’un akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş.” dedi.

Avcılar’da 3 yaşındaki çocuğu kamyonet ezdi İZLE

FECİ OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Umut K.’nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçtiği anlar yer alıyor.