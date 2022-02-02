Avcılar’da 4’üncü kattan düşen Kübra Ece’nin son görüntüleri

Sevgilisinin oturduğu evin balkonundan düşerek ölen Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Ece’nin sevgilisi ile araca gittiği ancak kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görüldü.

30 Ocak pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında İstanbul’un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

‘KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR’ İDDİASI

Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Kübra Ece’nin Mehmet Emre Ş.’nin evine sabaha karşı geldiği, burada sevgilisi ile evinde konuk olan Brezilyalı bir kadın ve arkadaşını görünce tartışarak evden çıkıp aracına gittiği belirtildi.

KAPISI AÇILMADI, GERİ DÖNDÜ

Mehmet Emre Ş.’nin genç kızın arkasından gittiği aracın kapısının açılmaması üzerine Ece’nin eve döndüğü görüldü.

Kol kola yürüyen Mehmet Emre Ş. ile güvenlik kamerası kayıt saatine göre saat 04.48’de görüntülenen Kübra Ece’nin kısa süre sonra 4’üncü kattan düştüğü anlaşıldı.

5 KİŞİ SERBEST KALDI

Küçükçekmece Cumuriyet Savcılığı tarafından cinayet mi intihar mı olduğu araştırılan olay ile ilgili gözaltına alınan biri yabancı uyruklu kadın ile Mehmet Emre Ş.’nin yanı sıra gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.