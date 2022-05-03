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- Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı
Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- 03.05.2022 - 09:52
- Güncelleme : 03.05.2022 - 10:10
İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; yangının, ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından çıktığı öğrenildi.
Söndürüldü
Kısa sürede büyüyen alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki kişi Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı ViDEO