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    Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı

    Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • 03.05.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:10
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    Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı

     

     

     

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

    DHA'nın haberine göre; yangının, ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından çıktığı öğrenildi.

    Söndürüldü

    Kısa sürede büyüyen alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

    2 kişi hastaneye kaldırıldı

    Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki kişi Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı ViDEO

    Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı #1

    Avcılar’da atık deposunda yangın çıktı #2


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