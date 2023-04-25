Avcılar'da beton dökülen bina mühürlendi Bir kadının başına beton parçasının düştüğü bina, yapılan inceleme sonrası tahliye edilerek mühürlendi.

İHA

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz günlerde panik dolu anlar yaşandı.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 37 yıllık 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay'ın (38) ölümüne neden olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi, polis ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri inceleme yaptı.

Binaya tahliye kararı verildi

Yapılan incelemenin ardından ekiplerin raporu doğrultusunda binaya tahliye kararı verildi. İki bloktan oluşan ve içinde 26 daire bulunan bina, yapılan incelemenin ardından riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

Binada oturan bazı vatandaşlar ise bu karara tepki gösterdi. Binadan karot örneklerinin alınacağı ve testlerin ardından yıkımına kara verileceği öğrenildi.

Öte yandan, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bina havadan dronla görüntülendi.