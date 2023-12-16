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Avcılar’da bir şüpheli, oğlunu bıçaklayarak öldürürken anne ve babasını da yaraladı

Avcılar’da bir şüpheli, oğlunu bıçaklayarak öldürürken anne ve babasını da yaraladı Alkollü olduğu iddia edilen bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle çıkardığı tartışma sonucu annesini, babasını ve oğlunu bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüphelinin oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.