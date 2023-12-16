Avcılar’da bir şüpheli, oğlunu bıçaklayarak öldürürken anne ve babasını da yaraladı

İstanbul'da Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sürekli alkol tükettiği söylenen 52 yaşındaki Ali Güneş, Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan evine gitti.
Burada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Paşa Güneş ile tartışan katil zanlısı mutfaktan aldığı bıçakla önce babasını sonra kendisini engellemeye çalışan annesini yaraladı.
Oğlunu bıçakladı
Katil zanlısı Güneş bu sırada araya girmeye çalışan oğlu Onur Güneş’i de bıçakla yaraladı.
Sesler üzerine komşular tarafından polise haber verildi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Onur, Paşa ve Gülşah Güneş’i hastaneye kaldırdı.
Hayatını kaybetti
23 yaşındaki Onur Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
17 suç kaydı bulunuyor
Katil zanlısı Ali Güneş olay yerinden kaçarken, polis ekipleri 17 suç kaydı olan ve emlakçılık yaptığı söylenen Ali Güneş’i yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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