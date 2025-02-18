Avcılar'da dumanlar yükselen metrobüs boşaltıldı
AA & Ensonhaber

Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi.

Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.

Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü