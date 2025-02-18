Avcılar'da dumanlar yükselen metrobüs boşaltıldı

AA & Ensonhaber
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi.
Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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