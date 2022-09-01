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    Avcılar'da endişelendiren kokunun sırrı bodrum katta ortaya çıktı

    Bina sakinlerini endişelendiren ve 3 gün boyunca etkili olan kötü kokunun nedeni, araştırma sonucu belli oldu. Kokunun binanın bodrum katında ölen kediden kaynaklandığı belirlendi.
    • 01.09.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:38
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    Avcılar'da endişelendiren kokunun sırrı bodrum katta ortaya çıktı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde Ocak Sokak'taki 4 katlı binada oturanlar, çevreye yayılan kokunun artarak devam etmesi üzerine endişeye kapıldı.

    Kokunun kaynağını 3 gün boyunca bulmaya çalışan bina sakinleri, bulmakta başarısız olunca polisi arayarak yardım istedi.

    Gelen ekipler, yaptıkları çalışmaya rağmen kokunun nedenini belirleyemedi.

    Bodrum kattaki eve girmek istendi

    Kokunun dün daha da artması üzerine bu kez itfaiyeyi arayan çevre sakinleri, durumu gelen ekibe anlattı.

    Kokunun binanın bodrum katındaki daireden yayıldığından şüphelenen Emrullah İncel, bu dairenin incelenmesini istedi.

    İtfaiye ekibi ise polis gelmeden ve savcılığın izni olmadan kokunun yayıldığı öne sürülen eve girilemeyeceğini bildirdi.

    Avcılar da endişelendiren kokunun sırrı bodrum katta ortaya çıktı #1

    Bodrum kat arandı

    Gelen devriye ekibindeki polisler, şüphelenilen evde oturan kişinin bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu, mesai bitişinde geleceğini ifade ederek bir süre beklenilmesini istedi.

    Belirtilen saatte gelen ev sahibi, polis ve itfaiye ekiplerini görünce kokunun nedenini kendisinin de merak ettiğini belirterek evinde araştırma yapılmasını istedi. Evde yapılan araştırmada herhangi bir şey bulunamadı.

    Kokukun nedeni: Ölü kedi

    Araştırma sürerken ev sahibi görevlilere, birkaç gün önce binada bir aracın çarpması sonucu yaralı kedi gördüğünü belirtti.

    Bunun üzerine sığınak olarak planlanan ancak kullanılmayan bodrum katına bakıldı. Bu kısımda birkaç gün önce öldüğü belirlenen kedi bulundu.

    DHA'nın haberine göre; ölü kedi daha sonra belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alındı.

    Avcılar da endişelendiren kokunun sırrı bodrum katta ortaya çıktı #2

    Avcılar da endişelendiren kokunun sırrı bodrum katta ortaya çıktı #3

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