Avcılar'da İETT otobüsü ve ambulans zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgede seyir halinde olan İETT otobüsü, ambulans ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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AA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi.

Seyir halindeki İETT otobüsü, ambulans ve otomobil gündüz saatlerinde kazaya karıştı.

2 yaralı

Kazada, ambulans şoförü ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulans şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı yolcuya ise olay yerinde müdahale edildi.

Trafik aksadı

Olay nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

"Böyle bir kazayı yaşamak çok kötüydü"

Kaza anında İETT içinde bulunan yolcu Mesut Uygur, "Kaza anında camın önündeydim. Temperli camdan kopan parçalar sırtıma geldi. Böylelikle diğer yolculara gelmemiş oldu. Böyle bir kazayı yaşamak çok kötüydü. Şu an şoktayım." dedi.

"Frensiz aramıza daldı"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Tolga Naz, "Otobüsçü şeritte duruyordu, arkadaş bizi görmeden, hiç durmadan frensiz aramıza daldı." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)