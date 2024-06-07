Avcılar'da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı İstanbul Avcılar'da bir kahvehaneye 2 şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3 şüpheli, otomobille Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisleri Yolu Caddesi'ndeki kahvehanenin önüne geldi. Araçtan inen, biri uzun namlulu silahlı, diğeri tabancalı 2 şüpheli, içeriye ateş açtı.

1'i ağır 4 kişi yaralandı

Saldırıda kurşun isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Bu arada, saldırganların olay yerine gelmeleri ve saldırının ardından kaçmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görgü tanığı, o anları anlattı

Olayı anlatan ve o sırada kahvehanede olan görgü tanığı Naci Bulut,

Gelip, 6 el silah sıktılar. Sonra 1'i karnından, 1'i bacağından 2 kişi de kolundan yaralandı. Kaç senelik bir kahve, bir şey olacak bir yer değil. Ben oradaydım. Bana gelseydi, her tarafım paramparça olurdu. 25 senedir gelip gideriz, böyle bir şey olmamıştı

dedi.