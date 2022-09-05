Petrol
95.43
2.59%
Euro
18.1063
-0.07%
Dolar
18.2253
0.14%
Altın
1.004
0.20%
Borsa
3321
0.00%
Bitcoin
363.199
-0.02%
BTXN Coin
5.20
3.79%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Avcılar'da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü

    Birlikte yaşadığı kadını 19 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yurt dışına kaçan zanlının, Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü belirlendi.
    • 05.09.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş, yurt dışına kaçtı.

    Kırmızı bültenle aranıyordu

    Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.

    Bir tanık, Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ile bağlantı kurarak Akkaş'ın, Gürcistan Tiflis yakınlarında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine girdiğini söyledi.

    Avcılar'da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü VİDEO

    Mahkeme iade süreci başlattı

    Hopa Cumhuriyet Savcılığı'nda ise tanığın ifadesi alındı.

    Öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedai Akar'ın avukatı Meriç Eyüpoğlu, yargılamayı yapan mahkemeye başvurarak, sanığın iadesi için işlemlerin başlatılmasını talep etti.

    Avcılar da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü #1

    Cezaevinde dövülerek öldürüldü

    Mahkeme, Adalet Bakanlığı ile yazışarak, iade sürecini başlattı.

    Süreç devam ederken Akkaş'ın, temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.

    DNA testiyle kimliği doğrulandı

    Akkaş'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı.

    Kesin kimlik tespiti için yakınlarının yanı sıra Seda Kurt'un üzerindeki doku örnekleri de kullanıldı.

    Avcılar da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü #2

    “İlahi adalete inanırım”

    DHA'ya konuşan Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, “Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. Küçük kızı ‘anne’ diye ağlarken, onun serbest dolaşmasını kabullenemiyordum. İlahi adalete inanırım. Katil bulunana kadar üzerimdeki tişörtü çıkarmayacağım demiştim. Katil çıktı, artık bu tişörtü kaldırıyorum. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü.” dedi.

    Avcılar da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü #3

     

    “Cem Garipoğlu davası örneği var”

    Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ise katil zanlısının yakalanması için uzun süre mücadele ettiklerini belirterek, “Görgü tanığını Batum'dan Türkiye'ye getirdik, ifadesi alındı. Son duruşmada mahkemeye sunarak sanığın Türkiye'ye iade edilmesini istedik. Failin ifadesi alınamadan öldüğünü duyduk. Buna önce inanmadık çünkü Cem Garipoğlu davası örneği var. Olayın aydınlatılmasını istedik. DNA testlerinin yapılmasını istedik.

    Avcılar da katledilen kadının katili, cezaevinde dövülerek öldürüldü #4

    “Can güvenliğimiz yok, sokakta tedirgin yürüyoruz”

    Tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Süreci takip etmeseydik, bu kadın cinayeti failinin nerede olduğunu, ölüp ölmediğini bile bilmeyecektik. Kadınları koruyan yasaya ve bir politikaya ihtiyacımız var. Her gün kadınlar yüksek binalardan düşüp öldü deniliyor. Kadınlar plaza ve evlerinde öldürülüyor. Can güvenliğimiz yok. Her sokakta tedirgin yürüyoruz. Seda da en güvenilir kabul edilen yerlerden birinde, evinde öldürüldü. Burada iyi hal indirimiyle, birkaç yıl içerisinde çıkabilirdi. Bugünkü duruma ne sevinebiliyoruz ne de üzülebiliyoruz.” diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim
    Magazin

    İrem Derici: Vücudumda en beğendiğim yer memelerim

    İsrail’den Filistinliler için ‘aşk’ kısıtlaması
    Dünya

    İsrail’den Filistinliler için ‘aşk’ kısıtlaması

    Görüş Bildir