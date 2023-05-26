Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binanın vanası söküldü, sızıntıyı emekli İGDAŞ çalışanı önledi Avcılar'da atık toplayıcılar kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önündeki doğalgaz vanasını keserek çıkartınca, yaşanan gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinden eski İGDAŞ çalışanının erken müdahalesi ile faciadan dönüldü.

DHA

Kentsel dönüşüme giren boş alanlarda yapılan ihmaller korkutmaya devam ediyor.

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan beş katlı binanın önündeki doğalgaz vanası atık toplayıcılar tarafından kesilerek çalındı.

Vananın çalınmasıyla birlikte mahallede doğalgaz sızıntısı başladı.

Olay Denizköşkler Mahallesi Hürriyet Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında yaşandı.

Sızıntı yaşanması mahallede panik yarattı

Sokakta doğalgaz sızıntısı yaşanması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Sızıntı sırasında mahalle sakinleri panik yaşadı. Çevrede bulunanlar panik içerisinde kaçtı.

Yoldan geçen motosikletliler sokağın girişini kapatarak geçişleri önlemeye çalıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi mahalle sakini eski İGDAŞ çalışanı yaptı

Mahalle sakinlerinden eski İGDAŞ çalışanı Tufan Acır, vanası çalınan doğalgaz borusuna müdahale etti.

Acır'ın doğalgaz sızıntısını önlemesinin ardından olay yerine İGDAŞ ekipleri geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri çevrede önlem alırken, İGDAŞ ekipleri ise, sızıntıya sebep olan doğalgaz borusuna müdahale etti.

"Açık alanda alev alma ihtimali var"

Mahalle sakinlerinden olaya müdahale eden ve İGDAŞ'tan emekli olduğu öğrenilen Tufan Acır, şu açıklamayı yaptı:

Binada inşaat yapılacak . Doğalgazın plastik borusunu herhalde hurdacılar kesmişler. Bundan dolayı gaz çıkışı oluşmuş. Ben de eski İGDAŞ çalışanıyım. Yeni emekli oldum. Ben de arkadaşları göreyim diye geldim Baktım gaz çıkışı var. Daha önceden müdahale ettiğimiz şekilde müdahale ettik arkadaşlar gelene kadar. Açık alanda alev alma ihtimali var.

"Sese kalktım"

Yan binada oturan 85 yaşındaki Nursen Çakır ise, "Sese kalktım. Baktım ki kıyamet kopuyor. Bilemedim doğalgaz olduğunu. Kızım doğalgaz olduğunu söyledi" şeklinde konuşarak endişesini dile getirdi.