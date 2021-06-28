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    Avcılar'da marketten ürün çalan hırsızlar kamerada

    2 kadının girdikleri markette kasiyeri oyalayıp, çaldıkları ürünleri eteklerinin içine sakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:17
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    Avcılar'da marketten ürün çalan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan markete müşteri kılığında gelen 2 kadın hırsız, raflardaki ürünleri gözlerine kestirdi.

    ÜRÜNLERİ ETEKLERİNE SAKLADILAR

    Yüzlerinde maske olan kadınlardan biri kasiyeri oyalarken, diğeri raflardan aldığı şampuan, un, peynir, sıvı yağ gibi ürünleri tek tek eteğinin içine sakladı. Zaman zaman kasiyere fiyat soran kadın, yaklaşık 150 TL'lik ürünü alıp, suç ortağı ile marketten çıktı.

    İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

    Avcılar'da çaldıkları ürünleri eteklerinin altına saklayan kadınlar

    Avcılar da marketten ürün çalan hırsızlar kamerada #1

    Avcılar da marketten ürün çalan hırsızlar kamerada #2

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