Avcılar'da parası olmadığı için kavga etti: Taksiciye tokat attı Taksiye binen yabancı uyruklu bir kadın, taksi şoförüne parasının olmadığını söylemesinin ardından araçtan indirilince tepki gösterdi. Kadının, kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attığı anlar kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Taksi sürücüleri ve yolcular arasında yaşanan kavgalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Yaşanan tartışmanın adresi bu kez İstanbul'un Avcılar ilçesi oldu. Ambarlı Mahallesi’ndeki Petrol Ofisi Caddesi’nde yaşanan olaya göre taksiye müşteri olarak binen bir kadın, yolun yarısında üzerinde para olmadığını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, aracı park ederek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın tepki gösterdi Yolda indirilen kadın sinirlenerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunan taksiciler kadını sakinleştirmeye çalıştı. Şoföre tokat attı Daha da sinirlenen kadın, araya giren diğer taksi şoförüne tokat atmaya başladı. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar kaydedildi Öte yandan yaşanan olay anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.