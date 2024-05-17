DHA
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde bulunan Salih Emek ve eşinin işlettiği restoranda yangın çıktı.
Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.
Gözyaşları içinde izlediler
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kadına ambulansta müdahale edildi.
Emek çifti ise söndürme çalışmalarını gözyaşı içerisinde izledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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