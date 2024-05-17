DHA

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde bulunan Salih Emek ve eşinin işlettiği restoranda yangın çıktı.

Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Gözyaşları içinde izlediler

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kadına ambulansta müdahale edildi.

Emek çifti ise söndürme çalışmalarını gözyaşı içerisinde izledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)