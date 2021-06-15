Sokağa çıkma kısıtlamasında sanal tombala oynadıkları ileri sürülen 9 kişiye, 59 bin 617 lira ceza para cezası kesildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, bir iş yerinde 'sanal tombala' oynandığına yönelik ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

59 BİN 617 TL PARA CEZASI

Belirlenen adrese giren ekipler, masalar üzerinde bilgisayarların bulunduğu ve sanal bahis sitesinin açık olduğunu belirledi.

İş yerinde bulunan 16 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 55 bin 504 lira, kumar oynayan 9 kişiye 5 bin 326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca 4 bin 113 lira olmak üzere toplam 59 bin 617 TL idari para cezası kesildi.

Mühürlenen iş yerinde bulunan 14 bilgisayara el konulurken, iş yeri sahibi ve 5 çalışanı hakkında da yasal işlem yapıldı.

Avcılar'da sanal tombala baskını VİDEO