Daha önce mühürlenen iş yerinde yeniden sanal ortamda kumar oynatıldığını belirleyen polis, 11 kişi hakkında idari para cezası uygularken, iş yeri yeniden mühürlendi.

İstanbul’un Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar günü saat 22.15 sıralarında D-100 Karayolu yan yoldaki Londra Asfaltı Mevkii'nde bulunan internet kafenin kapalı olması gerekirken açık olduğunu ve içeride 9 kişinin "sanal tombala" oynadığını belirlemişti.

Bu kişiler ile iş yeri sahibi ve çalışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 55 bin 504 lira, kumar oynandığı gerekçesiyle de 4 bin 113 lira olmak üzere toplam 59 bin 617 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Mühürlenen ve 14 bilgisayarına el konulan iş yerindeki mührün salı akşamı söküldüğü ve yine "sanal tombala" oynandığı belirlendi.

Avcılar'da ‘sanal tombala’ oynayanlara ceza VİDEO

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde 11 kişi bulunduğunu ve yine bilgisayardaki sanal bahis sitelerinin açık olduğu saptadı.

Burada bulunanlara 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca toplam 14 bin 696 lira idari para cezası işlemi uygulanırken, 11 bilgisayara el konuldu.

İki gün önce mühürlenen iş yeri sahibi Ş.K. hakkında "Mühür fekki" ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından işlem yapılırken, internet kafe yeniden mühürlendi.