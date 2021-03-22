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- Avcılar'da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada
Avcılar'da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada
Bir grup gencin koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak bir araya gelip halay çekmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 22.03.2021 - 15:17
- Güncelleme : 22.03.2021 - 16:05
İstanbul Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için asker eğlencesi düzenledi.
Sosyal mesafesiz asker eğlencesi düzenleyen kişilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
MEŞALE YAKTILAR
Grup üyeleri tarafından yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekilip, meşaleler yakıldı.
MASKESİZ EĞLENCE
Öte yandan, halay çeken kişilerin çoğunluğunda maskenin olmadığı görüldü.
Avcılar'da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada VİDEO