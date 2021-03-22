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    Avcılar'da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada

    Bir grup gencin koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak bir araya gelip halay çekmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:05
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    Avcılar'da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada

    İstanbul Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için asker eğlencesi düzenledi.

    Sosyal mesafesiz asker eğlencesi düzenleyen kişilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    MEŞALE YAKTILAR

    Grup üyeleri tarafından yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekilip, meşaleler yakıldı.

    MASKESİZ EĞLENCE

    Öte yandan, halay çeken kişilerin çoğunluğunda maskenin olmadığı görüldü.

    Avcılar'da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada VİDEO

    Avcılar da gençlerin sosyal mesafesiz asker eğlencesi kamerada #1

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