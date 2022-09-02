Avcılar'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı

Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgada dönüştü. Yaşanan olayda iki kişi yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi’nde yabancı uyrukluların işlettiği markete gelen yabancı uyruklu bir kişi, hırsızlık yaparken görüldü.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

İki kişi yaralandı

Çevredekilerin de karıştığı kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

DHA'nın haberine göre; polis olayla ilgili iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

















