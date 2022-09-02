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    Avcılar'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı

    Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgada dönüştü. Yaşanan olayda iki kişi yaralandı.
    • 02.09.2022 - 09:01
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    Avcılar'da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi’nde yabancı uyrukluların işlettiği markete gelen yabancı uyruklu bir kişi, hırsızlık yaparken görüldü.

    Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

    İki kişi yaralandı

    Çevredekilerin de karıştığı kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

    DHA'nın haberine göre; polis olayla ilgili iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

    Avcılar da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #1

    Avcılar da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #2

    Avcılar da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #3

    Avcılar da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #4

    Avcılar da yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga çıktı #5


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