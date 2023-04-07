Avcılar'da yeni evli çiftin 450 bin lirasını çaldılar Avcılar'da güvenlikli siteye giren hırsız, bir aylık evli çiftin yaşadığı daireden yaklaşık 450 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, bir ay önce evlenerek güvenlikli siteye yerleşen öğretim üyesi Mustafa Günay'ın çalıştığı üniversitede ders verdiği sırada dairesine hırsız girdi.

Siteye ön kapıdan giren ve daire kapısını bir şekilde açan şahıs, Günay'ın evinde bulduğu ziynet eşyaları, parfüm şişeleri ve bir miktar nakit parayı da alarak kayıplara karıştı.

İşten eve gelen Günay'ın eşi, gördüğü manzara ile büyük bir şok yaşadı. Eşinin aramasıyla olayı öğrenen Mustafa Günay, karakola giderek konu ile ilgili şikayetçi oldu.

Hırsızlık sonrası maddi zararın 450 bin lira civarında olduğu öğrenilirken polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"Güvenlikli sitede güvenlik yok"

Yaşadığı hırsızlık olayı hakkında konuşan Günay, şunları söyledi:

Sabah saat 11.30'da dersime gittim. Eşim de sabah işine gitti. Saat 17.30 sıralarında eşim eve geldi. Israrla beni aradı. Telefonu açtığımda çığlık atarak ve ağlayarak büyük bir korku ile evimizin soyulduğunu söyledi. Kaldığımız yer güvenlikli bir site ancak güvenlik yok. Uzun süre biz de siteye rahat bir şekilde giriş çıkış yapıyoruz. Bu durumu defalarca yönetime bildirmemize rağmen herhangi bir güvenlik zaafının olmadığını belirttiler.



Yaklaşık bir aydır bu sitede yaşıyoruz. Bir ay önce evlendik. Haberi aldığımda dersi bırakıp apar topar eve geldim. Hırsız, evden tüm ziynet eşyalarımızı, her şeyi toplayıp gitmiş. Hatay'da enkazdan yaralı olarak kurtulan, evi yıkılan kardeşimin bana düğünümde taktığı altın da vardı. Evin içinde bulduğu pahalı parfümleri de almış. Yaklaşık 450 bin lira civarında bir zararımız var. Karakola giderek ifade verdim ve şikayetçi oldum.

"5 bin lira aidat veriyorum"

Site yönetiminin güvenlik zaafının olduğunu ifade eden Mustafa Günay, şu ifadeleri kullandı: