Avcılar'da yüksek gerilim tehlikesi

Avcılar'da birçok cadde ve sokakta gelişi güzel bağlandığı iddia edilen yüksek gerilim hatlarının demirleri, görenleri tedirgin ediyor. Ağırlığa dayanamayan demir direkler, yola doğru eğildi.

İstanbul Avcılar'da Denizköşkler, Ambarlı ve Merkez Mahallesi'nde yaşayanlar, gergin günler geçiriyor.

Mahallelere yıllar önce yerleştirilen demir direklere bina sayılarının artması ile ek havai hatlar çekildi.

Bu hatların çekilmesi sonucu ağırlığı kaldıramayan direkler, yola doğru eğilmeye başladı.

Özellikle Denizköşkler Mahallesi'ndeki direklerin yerleştirilen birden fazla hat nedeniyle yola eğilmesi ve rastgele yerleştirilmesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

"HATLARI BAĞLAYIP GİDİYORLAR, DİREKLER EĞİLDİ"

Özellikle kış aylarında yağışın etkisi ile olası tehlikeye adeta davetiye çıkaran hatların yolun üzerine sarktığı yüksek bir kamyonunun geçmesi halinde bunları kopararak faciaya yol açabileceği ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Karakoç, Denizköşkler Mahallesi'nde yer altına alınması gereken hatların tehlike yarattığını söyledi.

Karakoç, "Hatları bağlayıp gidiyorlar. Bakın direkler; Yağmurda acaba bizim başımıza düşer mi bağlantı yapıp bırakıyorlar. Eğiliyorlar, bakın eğilmiş sıkıntılı, buna bir çare bulmaları gerekiyor." dedi.

"YÜKSEK BİR KAMYON GEÇSE YIKILACAK"

Aynı mahallede oturan Abdülkadir Arslan, ağırlığı nedeniyle yolun üzerine sarkan hatları gösterirken, "Bunlar bizim için bir risk taşıyor.

Yüksek bir kamyon geçse yangın çıkacak, evlerimiz zarar görecek. Bina, insanların güvenliği için tehlikeli. Buna bir çare bulunmalı" diye konuştu.