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    Avlanmak için ölü kargaları ağaca astı

    Bursa'da, bir kişinin hayvan avlamak için kargaları av tüfeğiyle öldürüp, ağaca asması hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 06:49
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    Avlanmak için ölü kargaları ağaca astı

    Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (PATİSEV)  Başkanı Mefaret Özmez, sokak hayvanlarını beslemek için merkez Nilüfer ilçesinde bulunan incir bahçelerinin olduğu bölgeye gitti. Özmez, besleme yaptığı sırada, incir ağacına asılı karga ölülerini görünce şaşırdı.

    AVLANMAK İÇİN ÖLÜ KARGALARI KULLANMIŞ

    Çevredeki vatandaşlara durumu soran Özmez, incir bahçesi sahibinin hayvanları avlamak için karga ölülerini kullandığını öğrendi. Özmez, kargaları av tüfeğiyle vurarak, ağaca asan kişiye tepki göstererek, “Bu vahşet bir an önce araştırılmalı ve gerekli cezalar verilmeli” dedi.

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