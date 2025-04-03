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İHA

Giresun'da trafik kazası, genç bir kadını hayattan kopardı.

Bayram tatili için şehre gelen 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda hareketsiz halde yatarken diğer araç sürücüleri tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KARŞIYA GEÇERKEN ARAÇ ÇARPTI

İddialara göre, Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KOSOVA AVRUPA GÜZELİ

Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli ünvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.