Avukata omuz atan iş adamı Can Atay, tutuklandı

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan ve eşini öldürmeye teşebbüs iddiasıyla yargılanan iş adamı Can Atay, müşteki avukatına omuz atınca tutuklandı. Hakim, Atay'a 3 günlük disiplin hapsi verdi.

Boşanma aşamasındaki mimar eşi Polen Atay'ı bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla “Eşini kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuksuz yargılanan iş adamı Adil Can Atay, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Can Atay, savunma yaptı.

"Tartışma, yazlık alma meselesinden çıktı"

Polen Atay ile 2018 yılında evlendiklerini, evlilik yıl dönümünü kutlamak için gittikleri Bodrum'dan, annesinin bulunduğu Fethiye'ye geçtiklerini, orada eşi ile annesi arasında yazlık alma mevzusu üzerine tartışma yaşandığını, bu nedenle eşini alarak İstanbul'a döndüğünü söyleyen Can Atay, eşinin bu tartışma nedeniyle ayrılacakları endişesi taşıdığını ve bu nedenle annesini aradığını ancak endişesinin devam ettiğini belirtti.

“İçindeki huzursuzluğu bastıramadı”

Eşini sakinleştirmeye çalıştığını, kendisi ve eşi için kahve yaptığını ancak eşinin psikolojinin bozuk olduğunu ifade eden Can Atay, “Polen, sinirlenince kendi istediği şeylerin olması için kendine zarar verme eğilimi olan bir kızdır. Daha önce de benzer şeyler defalarca yaşanmıştır. Polen, içindeki huzursuzluğu bastıramadı. Kendisine duş almasını söyledim. 'Hamburger söyleyelim' dedim. Yalnız bırakmak istemedim. Polen yukarıya yatak odası ve banyonun olduğu yere çıktı.





“Yüzü mosmordu”

Ben salonda kalıp iş görüşmeleri yaptım. 10-15 dakika sonra Polen'i merak edip yukarıya çıktım. Yatak odasına çıktım. Orada bulamayınca terasa çıktım. Soyunma odasına doğru arkamı döndüğümde kapıda, bornoz ipinin ucuna düğüm atılmış yumak vardı. Kapı kapalıydı. Kapıyı ittirerek açmak zorunda kaldım. Polen yere yığıldı. Sola doğru düşmüştü. Ahşap çamaşırlığın üzerine çıkmıştı. Çamaşırlığın üstü kırılmıştı, yere devrilmiş haldeydi. Yüzü mosmordu.

“Öldürmeye yönelik bir eylemim olmadı”

Boynunda ip vardı, ben çözdüm. Düğümü de tam atamamıştı. Ama bilinç gitmişti. Ölü gibiydi. Ayaklarından tutup düz çektim. Ağızdan nefes verdim. O panikle babamı aramışım. Babam açmayınca site güvenliğini aradım. Ambulans istedim. Sonra 112'yi aradım. Güvenlik görevlisi Tayfur, Polen'in dilinin boğazına kaçtığını görünce ağzını açtı. Bu sırada site müdürü de geldi. Sonra diş fırçası yardımıyla dilini çekip nefes almasını sağladılar. Eşimin hayatını kurtardım. Asla eşime karşı öldürmeye yönelik bir eylemim olmadı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.” dedi.

“Olay tamamen bir intihardır”

Üye hakimin, “Evde bulunan kamera kayıtlarına göre panik olduğunuzu söyleyip Polen Atay'ın yerde yattığı sırada, bir kutuyu koyuyorsunuz, nedir o?” üzerine Can Atay, “İlk yardım malzemesi arıyordum.” dedi.

Atay, “Olay tamamen bir intihardır, öldürmeye teşebbüs ettiğim iddiasını reddediyorum. Bugüne kadar eşime tokat bile atmadım. Boşanma davasını eşimin bu şikayeti sonrasında açtım. Karşı taraf benden 20 milyon TL istedi. Ama ben babamın parası olmasına rağmen para vermedim. Beni gazetelere manşet ettiler, düğünüme gelenler beni arayıp sormadı. Ben 2 yıldır bununla yaşıyorum. Kuyruğumu kıstırdım. Adalet bekliyorum.” diye konuştu.

Şikayet sonrasında boşanma davası açtı

Sanık avukatı ise Polen Atay'ın, hastanede olduğu sırada kocasına sevgi mesajları yolladığını, ancak Adana'ya gidince eşi hakkında bu iddialarla şikayetçi olduğunu belirterek, bu şikayet sonrasında müvekkilinin boşanma davası açtığını belirtti.

“Polen'in intihar eğilimi yoktur”

Şikayetçi Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin ise “Kesinlikle sanık ifadesini kabul etmiyoruz. Polen'in boşanma davasında da vekilliğini yapıyorum. Polen, kocasına sevgi mesajları attığı zaman, hastanede tedavideyken ve hafıza kaybındayken atmıştır. Polen hastanede yatarken, hayatını kurtardığını iddia eden sanık ise avukatına boşanma vekaleti çıkarmıştır. Hastane tarafından verilen raporda, Polen'in intihar eğilimi yoktur. Sanık tarafından adeta zorlanarak o hastaneye yatırılıyor. Sanığın Polen'i öldürmeye teşebbüs ettiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Uyuşturucu bağımlılığım yok”

Avukat Engin'in “Kamera kayıtlarına göre sakladığınız şey uyuşturucu olabilir mi?” sorusu üzerine sanık Can Atay, “Uyuşturucu bağımlılığım yok, uyuşturucu yoktur.” dedi.

Duruşmada daha sonra güvenlik görevlisi ve site müdürü tanık olarak dinlendi.

Polen Atay, bir sonraki celse dinlenecek

Sanık avukatı, duruşma sonuna doğru son bir kez beyanda bulunmak isteyince mahkeme başkanı, “Avukat hanım sizin beyanlarınızı aldık.” diyerek söz vermedi.

Avukat ısrar edince güvenlik eşliğinde salondan çıkartılmasına karar verdi.

Şikayetçi Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin de bir talebi olduğunu söyleyince o da güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Daha sonra duruşma, şikayetçi Polen Atay'ın dinlenmesi için ertelendi.

Avukata omuz attı

Duruşma bitiminin ardından sanık Can Atay, salondan çıkarken kapıda olan şikayetçi avukatı Sibel Engin'e çarparak hızla geçti.

Avukat Engin, “Niçin saldırıyorsunuz?” diyerek bağırdı.

Can Atay ise “Ne saldıracağım avukat hanıma” diyerek hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı.

“Mesleğimi yapmam engelleniyor”

Duruşma salonuna giren avukat Sibel Engin, mahkeme başkanına sanık Can Atay'ın kendisine omuz atığını söyledi.

Avukat Engin, “Mesleğimi yapmam engelleniyor. Sinirden titriyorum.” dedi.

“Önümü kasten bloke etmişti”

Mahkeme başkanı, Adil Can Atay'ın yakalanarak geri getirilmesine ve hakkında tutuklama kararı verilmesine karar verdi.

Can Atay, binada ayrılmadan güvenlik birimlerince yakalanarak mahkemeye getirildi.

Hakimin “Neden omuz attın?” diye sorması üzerine Atay, “Omuz atmadım, Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Önümü kasten bloke etmişti.” dedi.

3 günlük disiplin hapsi

Mahkeme başkanı, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Sibel Engin'e kasten omuz attığı ve sarstığı tanık beyanları ve gösterilen görüntülerle sabit olduğunu belirtti.

Sanık Atay'ın 3 gün süreyle disiplin hapsine karar verdi.

Salondan polis eşliğinde çıkartılan Atay, tutuklama işlemelerinin yapılması için karakola götürüldü.