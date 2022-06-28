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    Ayancık Çayı'nda seviye normale indi, tehlike azaldı

    Pazardan bu yana etkili olan sağanakla yükselen Ayancık Çayı'nda seviye normale döndü.
    • 28.06.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:53
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    Ayancık Çayı'nda seviye normale indi, tehlike azaldı

    Sinop’un Ayancık ilçesinde pazar gününden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Ayancık Çayı, kritik düzeyde yükseldi.

    Geçen sene yaşanan sel felaketi hafızalarda yerini korurken, yeniden bir felaketin yaşanması korkusu beraberinde geldi.

    Çayın seviyesi normale döndü

    İHA’nın haberine göre; dün akşam saatlerinde yağışın dinmesiyle çay seviyesi yeniden düştü.

    Yağışların öğle saatlerinden sonra aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü şekilde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Ayancık Çayı nda seviye normale indi, tehlike azaldı #1

    Bakan Karaismailoğlu, Sinop’ta

    Gece saatlerinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sinop’a geldi.

    Ayancık Çayı'nda seviye normale indi, tehlike azaldı VİDEO

    Havalimanında protokol tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, kısa bir Ayancık ziyaretinde bulundu. İlk incelemelerini yapan Bakan Karaismailoğlu, gün içinde tekrar Ayancık ve Türkeli’de bir dizi incelemelerde bulunacak.

    Ayancık Çayı nda seviye normale indi, tehlike azaldı #2

    Ayancık Çayı nda seviye normale indi, tehlike azaldı #3

    Ayancık Çayı nda seviye normale indi, tehlike azaldı #4

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    Ayancık Çayı nda seviye normale indi, tehlike azaldı #6


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