Aydın açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın Kuşadası açıklarında Yunanistan unsurları tarafından can salları içerisinde Türk karasularına geri itilen 91 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 91 düzensiz göçmen kurtarıldı.

24 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)