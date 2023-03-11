Aydın açıklarında yarı batık bottan 10 göçmen kurtarıldı: 21 kayıp Didim açıklarında, Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin su alan lastik botundan 10 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibince kurtarılırken kaybolan 21 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yasa dışı yollarla yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler hayatlarını hiçe atıyor.

Fırtınayı dikkate almadan denize açılan göçmenelerin botu su alarak bir faciaya neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, saat 06.20’de, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

10 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yarı batık haldeki lastik bottan 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılarak, Didim Liman’ında sağlık personeline teslim edildi.

21 kişi için arama-kurtarma çalışması başladı

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.