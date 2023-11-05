Aydın sular altında kaldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele yol açtı. Birçok bölgede su baskınlarının olmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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İHA

Ege Bölgesi sağanak yağış altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Şiddetli yağmur da gece saatlerinde kendisini gösterdi.

Hayat durma noktasına geldi

Aniden bastıran şiddetli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ve Güryaka ilçelerinde hayatı durma noktasına getirdi.

2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu

Özellikle Söke ilçesinin birçok mahallesinden kayıp ve vefat haberleri geldi.

Buna göre, Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, Güneyyaka Mahallesi'nde 3 kişinin kayıp olduğu, Kisir Mahallesi'nde 1 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Güneyyaka Mahallesi'nde bazı evlerin göçtüğü ve Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sel sularına kapıldığı bildirildi.

Çevre illerden arama kurtarma ekipleri geldi

Selin etkili olduğu bölgelere çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan çevre illerden arama kurtarma ekiplerinin kayıpların bulunması amacıyla bölgeye geldiği duyuruldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)