Ege Bölgesi sağanak yağış altında...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Şiddetli yağmur da gece saatlerinde kendisini gösterdi.
Hayat durma noktasına geldi
Aniden bastıran şiddetli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ve Güryaka ilçelerinde hayatı durma noktasına getirdi.
2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu
Özellikle Söke ilçesinin birçok mahallesinden kayıp ve vefat haberleri geldi.
Buna göre, Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, Güneyyaka Mahallesi'nde 3 kişinin kayıp olduğu, Kisir Mahallesi'nde 1 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
Güneyyaka Mahallesi'nde bazı evlerin göçtüğü ve Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sel sularına kapıldığı bildirildi.
Çevre illerden arama kurtarma ekipleri geldi
Selin etkili olduğu bölgelere çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Öte yandan çevre illerden arama kurtarma ekiplerinin kayıpların bulunması amacıyla bölgeye geldiği duyuruldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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