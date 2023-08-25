Aydın'da 1 ton 30 kilogram esrarla yakalanan baba oğul tutuklandı
DHA

Aydın'da ekipleri, uyuşturucu ihbarı sonrası harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Efeler Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kızılcaköy Mahallesi'nde Mehmet Abacı (50) ile oğlu Resul Abacı'nın (22) arazilerinde yetiştirdikleri kenevir bitkisinin hasadını yaparak ticaretini yapmak istedikleri bilgisini elde etti.

Arazide 1 tondan fazla kubar esrar yakalandı

Operasyon düzenleyen ekipler, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından arazide narkotik köpeği 'Galip' ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki verdiği noktaya yoğunlaşan ekipler, toprağa gömülü bir ton 30 kilogram kubar ele geçirdi.

Baba ve oğul tutuklandı

Gözaltına alınan Mehmet Abacı ve oğlu Resul Abacı ifade işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

1 ton 30 kilogram esrarla yakalanan baba oğul tutuklandı #4
1 ton esrarla yakalanan baba oğul tutuklandı