Aydın'da 1 ton domuz eti ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'da domur eti ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi.
1 ton domuz eti ele geçirildi
Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına altına alındı
Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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