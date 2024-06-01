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Aydın'da 1 ton domuz eti ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı

Aydın'da 1 ton domuz eti ele geçirildi: 1 kişi gözaltına alındı Jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisi üzerine harekete geçerek çiftliğe baskın düzenledi. Baskında olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, bin kilogram kesilip parçalanmış domuz eti ele geçirildi.