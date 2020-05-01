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    Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uyuduğu sırada akrep soktu

    Çine ilçesinde akrep sokan 1 yaşındaki Kerem, ailesi tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 13:49
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    Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uyuduğu sırada akrep soktu

    Aydın'ın Çine'nin Topçam Mahallesi'nde yaşayan Sezai-Gülderen Kara çiftinin 1 yaşındaki çocukları Kerem Kara, dün saat 23.00 sıralarında beşiğinde ağlamaya başladı.

    Beşiğin yanına giden Gülderen Kara, oğlunun kolunda akrep olduğunu fark edip, durumu eşi Sezai Kara'ya bildirdi.

    ANNE VE BABA AKREBİ ÖLDÜRDÜ

    Çift, akrebi öldürdü. Ardından da akrebin sol kolundan soktuğu Kerem'i, Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik Kerem, ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Kerem'in, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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