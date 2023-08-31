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Aydın'da 15 dakika önce aldığı kask sayesinde ceza yemekten kurtuldu Abone Olun

Aydın'da 15 dakika önce aldığı kask sayesinde ceza yemekten kurtuldu Kentte artan motosiklet kazaları ve buna bağlı olarak yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını önlemek amacıyla polis ekipleri denetimleri sıklaştırırken bir sürücü, 15 dakika önce aldığı 300 TL’lik kaskla 437 liralık cezadan kurtuldu.

İHA Kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor. Ekipler, bu kez Aydın'da eş zamanlı denetim için düğmeye bastı. Aydın’ın Nazilli ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Kasksız ve evrakları eksik sürücülere denetim Ordu Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri; eksik evraklı, kasksız ve kusurlu sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında bir vatandaş, yeni aldığı kaskı ile denetim noktasına girince güldüren anlar yaşandı. "15 dakika önce ceza yememek için aldım" Sürücünün, "Kaskımı daha 15 dakika önce ceza yememek için aldım. 300 lira para vererek aldığım kaskım şu an 437 lira ceza yememi engelledi, mutluyum." diye konuşması, görevli polis memuru ve çevredekileri gülümsetti.

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